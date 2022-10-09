Рудковская пригрозила Лайшеву «скелетами Полишинеля»

«Лайшев, очнитесь, я вам ни жена, ни любовница и не ваша секретарша, чтобы меня дурой называть! Я соберу родителей, детей и бывших спортсменов, которые ушли из «Хрустального», и посыплются скелеты из закромов — скелеты Полишинеля!» — сказала Рудковская «Комсомольской правде».