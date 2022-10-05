Плющенко проигрывал Ягудину чаще

Что же касается прямого обвинения в неумении кататься, то Алексей молчать не стал и привёл впечатляющую статистику личных встреч с Плющенко. 1:0 на Олимпиаде и 3:1 на чемпионатах мира не в пользу Евгения.