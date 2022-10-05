Пока многие верят в победу Алексея, Евгений привычно задел оппонента, уличив того в «неумении кататься». Ягудин молчать не стал, а заодно за него заступилась бывшая наставница Татьяна Тарасова.
Турнир шоу-программ стал самым интересным предложением ФФККР в этом сезоне. На большом льду встретятся действующие фигуристы и звёзды прошлых лет. Фанаты ждут даже возвращения Загитовой и Медведевой.
Но пока Алина и Евгения взвешивают всё за и против, список возможных участников пополнился двумя не менее громкими именами. Алексей Ягудин и Евгений Плющенко изъявили желание принять участие в шоу-турнире.
Причём явным фаворитом турнира является олимпийский чемпион 2002 года. В победе Ягудина уверен Макар Игнатов, на контрольных прокатах сборной России сообщивший, что не видит достойных Алексея соперников.
С мнением фигуриста наверняка не согласится Евгений Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион уколол оппонента, заметив, что «он кататься не умеет», и пожелав Ягудину продолжать комментировать соревнования.
В ответ Алексей пообещал «вернуться в большой спорт через эфиры телевидения». Меж тем шансы фигуриста велики, ведь помогать ему будет не кто иной, как Илья Авербух. Хореограф согласился поставить номер для Ягудина.
Что же касается прямого обвинения в неумении кататься, то Алексей молчать не стал и привёл впечатляющую статистику личных встреч с Плющенко. 1:0 на Олимпиаде и 3:1 на чемпионатах мира не в пользу Евгения.
Резко отреагировала на выпад Плющенко и тренер Алексея Татьяна Тарасова. «Ягудин не умеет кататься? Пусть засунет своё мнение в одно место! Он идиот! Просто идиот!» — негодовала она.
Комментировать слова Татьяны Анатольевны Евгений не стал, лишь посмеялся. Тем не менее история с адским трэш-током в преддверии шоу-турнира точно не окончена.