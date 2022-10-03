К Загитовой и Медведевой прибавились олимпийские чемпионы Пекина.
Третий сезон подряд у микрофона будет олимпийская чемпионка Алина Загитова, также проект будет вести Алексей Ягудин. Илья Авербух оставлял интригу, кто же будет работать в паре с Загитовой, возможно, к проекту присоединится кто-то ещё.
Евгения Медведева примет участие в шоу в качестве конкурсантки, и по инсайду Sport24 её партнёром вновь станет Даня Милохин. Это вписывается в концепцию возвращения прежних участников «Снова вместе».
По словам Ильи Изяславовича, в сезоне будет реализована концепция командного турнира: половину участников будет готовить он, а другую – Александр Жулин.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут участвовать в «Ледниковом периоде», но в разных командах: Вика отправится к Жулину, Никита – к Авербуху.
Также участие в проекте примет многократный призёр чемпионатов Европы Иван Букин, как сообщает ТАСС.
Татьяна Анатольевна вновь окажется в числе членов жюри и будет оценивать выступления участников.
Уже 6–7 октября в «Лужниках» пройдут первые съёмки в рамках грядущего сезона. Когда проект начнёт выходить в эфир, пока неизвестно. В прошлом сезоне выпуски выходили через несколько дней после съёмок.