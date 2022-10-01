Для коротких и произвольных программ такие песни берут редко, но экспериментаторы всё же есть.
Дарья и Денис много экспериментировали с акробатикой, подачей себя, а во внутреннем сезоне решили пойти дальше: взять современную песню с мощным посылом в тексте от Даны Соколовой и Скруджи.
В ковидном сезоне Самарин удивил зрителей программой под народную песню: в короткой программе он катался под «Полюшко-Поле», а движения в постановке как раз напоминали народные танцы.
В своём последнем сезоне фигуристка удивила необычным выбором музыки. В короткой программе она каталась под композицию polnalyubvi – «Девочка и море».
В сезоне-2019/2020 на юниорских соревнованиях Мозалёв катался под знаменитое «Я тебя никогда не забуду» в короткой программе. На ЮЧМ в Таллине Андрей выиграл золото с этой постановкой.
В сезоне-2002/2003 для произвольной программы Плющенко выбрал композицию Игоря Корнелюка из сериала «Бандитский Петербург». Но тогда ещё не было разрешено кататься под вокал, поэтому знаменитый «очаг» тогда так и не загорелся…
Но в 2021-м Швеция вновь услышала заглавную песню из «Бандитского Петербурга»: ещё один ученик Мишина по имени Евгений взял песню для короткой программы – теперь уже со словами.
В сезоне-2018/2019 Бойкова/Козловский вышли на взрослые международные старты с короткой под «Очи чёрные». Запоминающаяся жгучая постановка помогла им завоевать первую медаль этапа Гран-при и чемпионата Европы.