Елизавета является одной из долгожительниц самого красивого вида спорта, поэтому может позволить себе гораздо больше, чем юные коллеги. Фигуристка показывает настоящее зрелое женское катание!
Показательный номер Лизы под песню Бритни Спирс взорвал мир ледовых шоу. Для него спортсменка выбрала блестящий короткий костюм, под которым прятался красивый бюстгалтер.
Второй по мощности перформанс Туктамышевой — это прокат барабанщицы с саксофоном. Помимо музыкальных инструментов, у фигуристки был шикарный наряд из стильного зелёного пиджака и чёрной юбки.
Оттенки зелёного так или иначе образуют цикличность в карьере ученицы Алексея Мишина. Изумрудный костюм для произвольной прошлого года лишь подтверждает это.
Тем не менее главный успех последних лет Лизе принесли «Хроники заводной птицы». С этой программой фигуристка завоевала серебро чемпионата мира в 2021 году. Костюм тогда был невероятно хорош!
На показательных командного чемпионата мира в 2019 году Туктамышева появилась в эффектном красно-малиновом платье с чёрной сеткой поверх него. Не заметить фигуристку не получалось.
Ещё одно бордовое платье было скрыто Лизой под длинным чёрным жакетом-фраком. На показательных Гран-при—2021 она снова удивила, представив костюм-трансформер.
Яркая постановка под фрагмент из мюзикла «Мулен Руж» заиграла новыми красками, стоило Туктамышевой сбросить лишнее одеяние и показать красный купальник с бахромой на бёдрах.
Лиза не боится экспериментов. Как самая опытная в женской сборной России, она без устали работает над тем, чтобы менять моду на скромные однотипные костюмы. Сексуальность, по её мнению, — не грех.
«Женское тело — это прекрасно. Я же не выхожу абсолютно голая на лёд, всё в рамках приличия всё-таки», — объясняла свою позицию Туктамышева в интервью YouTube-каналу Василия Конова.