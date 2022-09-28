Как Туктамышева меняет моду в фигурном катании

Елизавета является одной из долгожительниц самого красивого вида спорта, поэтому может позволить себе гораздо больше, чем юные коллеги. Фигуристка показывает настоящее зрелое женское катание!

«Toxic» с раздеванием

Показательный номер Лизы под песню Бритни Спирс взорвал мир ледовых шоу. Для него спортсменка выбрала блестящий короткий костюм, под которым прятался красивый бюстгалтер.

Барабанщица с саксофоном

Второй по мощности перформанс Туктамышевой — это прокат барабанщицы с саксофоном. Помимо музыкальных инструментов, у фигуристки был шикарный наряд из стильного зелёного пиджака и чёрной юбки.

Зелёный — хит сезона

Оттенки зелёного так или иначе образуют цикличность в карьере ученицы Алексея Мишина. Изумрудный костюм для произвольной прошлого года лишь подтверждает это.

Счастливый костюм

Тем не менее главный успех последних лет Лизе принесли «Хроники заводной птицы». С этой программой фигуристка завоевала серебро чемпионата мира в 2021 году. Костюм тогда был невероятно хорош!

Осторожно, Лиза!

На показательных командного чемпионата мира в 2019 году Туктамышева появилась в эффектном красно-малиновом платье с чёрной сеткой поверх него. Не заметить фигуристку не получалось.

Внешняя элегантность

Ещё одно бордовое платье было скрыто Лизой под длинным чёрным жакетом-фраком. На показательных Гран-при—2021 она снова удивила, представив костюм-трансформер.

Сюрприз внутри

Яркая постановка под фрагмент из мюзикла «Мулен Руж» заиграла новыми красками, стоило Туктамышевой сбросить лишнее одеяние и показать красный купальник с бахромой на бёдрах.

Сексуальное просвещение

Лиза не боится экспериментов. Как самая опытная в женской сборной России, она без устали работает над тем, чтобы менять моду на скромные однотипные костюмы. Сексуальность, по её мнению, — не грех.

«Женское тело — это прекрасно. Я же не выхожу абсолютно голая на лёд, всё в рамках приличия всё-таки», — объясняла свою позицию Туктамышева в интервью YouTube-каналу Василия Конова.