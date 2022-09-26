Сезон едва стартовал, а у нас уже полно травмированных спортсменов. Кто-то из-за травм не смог выступить на контрольных прокатах и даже рискует остаться без соревнований.
Этим летом у фигуристки обострилась застарелая травма бедра, которая мешала кататься. В сентябре девушке сделали операцию, теперь она занимается реабилитацией.
Олимпийская чемпионка Пекина тоже решила залечить прошлые «болячки». В августе она перенесла операцию на колене, но уже вернулась на лёд и тренируется в облегчённом режиме.
Незадолго до контрольных прокатов Майя случайно порезала коньком сухожилия рук, поэтому не смогла выступить в «Мегаспорте». Но на тренировки фигуристка уже вернулась, а значит, мы ещё увидим её в новом сезоне.
На контрольных прокатах Русская ракета призналась, что каталась с травмой спины. С короткой программой она выступила ради болельщиков, но с произвольной решила всё-таки сняться. Впереди соревнования, и нужно успеть восстановиться.
Воспитанник Алексея Мишина получил травму на сборах в Куршевеле, однако уже идёт на поправку. На контрольных прокатах он выступил в обеих программах, но катался без четверных прыжков.
Танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный активно готовился к контрольным прокатам, но накануне короткой программы Аннабель травмировалась на тренировке в Новогорске. Паре пришлость сняться по рекомендации врачей.
Как и Трусова, Камила выступила на контрольных прокатах с травмой. Какой именно — не уточнила, но объяснила, что падать с четверных ей сейчас очень нежелательно. Фигуристка надеется восстановиться до старта турниров.
Фигурист рассказал, что на сборах и тренировке перед контрольными прокатами чувствовал боль в стопе. Однако проблема носит нерегулярный характер и позволяет нормально кататься.
Софья не успела как следует подготовиться к новому сезону, так как пропустила много тренировок из-за травмы, а позже заболела на пару с тренером Светланой Соколовской. Но спортсменка активно восстанавливается и навёрстывает упущенное.
Во время сборов в Новогорске юная воспитанница Тутберидзе порезала колено коньком и была вынуждена вернуться домой. К контрольным прокатам Соня восстановилась, но отработать до идеала программы ещё не успела.
На контрольных прокатах тренер Евгений Плющенко признался, что Софья имеет проблемы с ногой, поэтому тренируется в облегчённом режиме. Однако, несмотря на травму, фигуристка пошла на тройной аксель в обеих программах.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пропустили контрольные прокаты из-за травмы партнёра. Дима пояснил, что сейчас активно восстанавливается, и они с Сашей хотят показать свои программы, будучи в хорошей форме.
Ещё одна воспитанница Этери Тутберидзе до сих восстанавливается от страшной травмы бедра, которая случилась в прошлом сезоне на Гран-при в Японии. Пока непонятно, в какой форме Даша и будет ли она соревноваться в этом году.