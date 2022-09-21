В это межсезонье Саша попробовала себя в новом амплуа, встав в пару с несколькими спортсменами.
На Олимпиаде Трусовой было непросто. Развеяться фигуристке помог Владимир Морозов, согласившийся научить её парным элементам.
Вместе с Владимиром Саша выполнила пару тодесов. А вот поддержку Русская ракета осваивала в компании Алексея Тихонова на тренировке.
Уже затем Трусова была готова к полноценному парному выступлению. Саша представила совместный номер с Дмитрием Михайловым на шоу Евгения Плющенко.
Зрители оказались в полном восторге от нового образа спортсменки. Такой нежной и мягкой Сашу они не видели давно!
Арсенал фигуристки уже поражает сознание. Параллельные прыжки, поддержки, тодесы, даже выброс! Не хватает разве что подкрутки, которую делать Саша пока опасается.
Но если Трусова всё же захочет сменить дисциплину, то на роль её будущего партнёра смогут претендовать лучшие спортсмены из лучших.
Самым вероятным претендентом кажется Марк Кондратюк, с которым у фигуристки романтические отношения. Хотя сам спортсмен говорит, что не подходит из-за роста.
Зато на рост не жалуется Александр Большунов. Олимпийский чемпион по лыжам заявил, что был бы не против попробовать парное катание с Трусовой.
«Можно попробовать себя в фигурном катании. Если Трусова пригласит — приду. А я бы её на лыжах поучил кататься», — сказал он.