Жёсткий и запоздалый ответ Этери

В середине июля Тутберидзе сделала резкий выпад в сторону Лиса: «Дэйв, ты полон дерьма. У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего из себя не представляешь. Твои заявления унижают людей вокруг тебя».