Всё о призовых российского сезона в фигурном катании

Наконец-то спортсмены будут сражаться не только за медали и грамоты.

Сколько всего денег вложат в нашу фигурку?

Общий призовой фонд сезона составит более 100 млн рублей.

Этапы Гран-при России – 2022/2023

1-е место – 500 т.р.
2-е место – 300 т.р.
3-е место – 200 т.р.

Этапы Гран-при России среди юниоров – 2022/2023

1-е место – 200 т.р.
2-е место – 100 т.р.
3-е место – 50 т.р.

Финал Гран-при России – 2023

1-е место – 1 млн р. (юниоры – 300 т.р.)
2-е место – 750 т.р. (юниоры – 200 т.р.)
3-е место – 500 т.р. (юниоры – 100 т.р.)

Чемпионат России по фигурному катанию – 2023

1-е место – 2,5 млн р.
2-е место – 1,5 млн р.
3-е место – 1 млн р.

Первенство России по фигурному катанию – 2023

1-е место – 500 т.р.
2-е место – 300 т.р.
3-е место – 200 т.р.

Новые форматы: ЧР по прыжкам и турнир по шоу-программам

Призовой фонд чемпионата России по прыжкам (Санкт-Петербург), а также призовой фонд нового турнира по шоу-программам (Москва) составят по 10 млн рублей.

Кубок Первого канала

Общий призовой фонд КПК увеличили до 20 млн рублей.

Призовые за первое место в рейтинге по итогам сезона

По ходу сезона фигуристы будут получать рейтинговые баллы за выступления на турнирах. По итогам сезона обладатель первого места в рейтинге получит 5 млн рублей, за второе место дадут 2,5 млн рублей, за третье – 1 млн.