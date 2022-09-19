Наконец-то спортсмены будут сражаться не только за медали и грамоты.
Общий призовой фонд сезона составит более 100 млн рублей.
1-е место – 500 т.р.
2-е место – 300 т.р.
3-е место – 200 т.р.
1-е место – 200 т.р.
2-е место – 100 т.р.
3-е место – 50 т.р.
1-е место – 1 млн р. (юниоры – 300 т.р.)
2-е место – 750 т.р. (юниоры – 200 т.р.)
3-е место – 500 т.р. (юниоры – 100 т.р.)
1-е место – 2,5 млн р.
2-е место – 1,5 млн р.
3-е место – 1 млн р.
1-е место – 500 т.р.
2-е место – 300 т.р.
3-е место – 200 т.р.
Призовой фонд чемпионата России по прыжкам (Санкт-Петербург), а также призовой фонд нового турнира по шоу-программам (Москва) составят по 10 млн рублей.
Общий призовой фонд КПК увеличили до 20 млн рублей.
По ходу сезона фигуристы будут получать рейтинговые баллы за выступления на турнирах. По итогам сезона обладатель первого места в рейтинге получит 5 млн рублей, за второе место дадут 2,5 млн рублей, за третье – 1 млн.