Есть три железные кандидатуры, ещё три – пока под вопросом.
В августе олимпийская чемпионка перенесла операцию на колене и сейчас спокойно проходит период восстановления.
Косторная тоже вынуждена была недавно сделать операцию: вновь забеспокоила старая травма бедра. Пока фигуристка будет заниматься реабилитацией.
Недавно стало известно о травме Майи Хромых: она попала с больницу, поскольку порезала коньком сухожилия рук. По словам отца, контрольные прокаты Майя пропустит.
Изначально Синицина/Кацалапов собирались выступать на контрольных прокатах, однако в день выступления фигуристов в ритм-танце в Сочи пройдёт дополнительное шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».
Блог The Skating Lesson сообщил, что Диану с Глебом стоит ждать на соревнованиях Challenge Cup в Ардморе на этой неделе, спортсмены пока никак не опровергли эту информацию.
На сборах в Куршевеле Евгений получил очень неприятную травму и может не успеть восстановиться к контрольным прокатам. Решение по участию фигуриста пока не обнародовано.
По заявлению ФФККР, полный список участников контрольных прокатов будет объявлен утром в среду, 21 сентября.