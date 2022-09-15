В прошлом сезоне пара Худайбердиева/Базин уже завоевала бронзу чемпионата России, то ли ещё будет!
Прямо сейчас Лиза является одной из самых ярких и заметных фигуристок России – как в танцах на льду, так и в целом.
Надпись в профиле Худайбердиевой в соцсетях гласит: «Студентка, комсомолка, спортсменка и вроде красавица».
В прошлом сезоне пара Худайбердиева/Базин была первой запасной в танцах на льду и до последнего приходилось быть наготове, чтобы подменить в случае форс-мажора.
В свободное от тренировок время Лиза ведёт блог на YouTube и пробует яркие образы на фотосессиях.
Фото Лизы из отпуска регулярно собирают сотни восторженных комментариев в соцсетях.
В этом году в межсезонье фигуристка побывала в Турции. Фото в купальнике – обязательный атрибут отдыха.
Хоть Лиза и не стесняется своей красоты, на льду она бы раздеваться не стала. «Я бы побоялась так сделать. Не из-за реакции, а просто мне было бы некомфортно», – отметила фигуристка в интервью Sport24.
В том же интервью Худайбердиева рассуждала об отношении людей к красоте. «Я хочу выглядеть так, как мне нравится. Причём не так, как нравится вам, а как устраивает меня. К счастью, моё «нравится» совпадает с общим».