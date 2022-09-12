Вместо пары с Медведевой…

Напарником Алины на протяжении двух сезонов был Алексей Ягудин, который в этой роли работал и с Ириной Слуцкой, и с Аллой Михеевой, и с Евгенией Медведевой. Кстати, Женя должна была вести шоу в паре с Алиной, но что-то не сложилось.