Осенний турнир Skate Ontario в Канаде завершился необычным событием. Одиночница Лиа Перейра попробовала силы сразу в двух дисциплинах.
Девушка также вышла на лёд в паре с Трентом Мишо. И хотя результаты Лии не смогли порадовать, её имя навсегда войдёт в историю.
Уникальна в этом плане американка Кристи Ямагучи. На чемпионате мира среди юниоров она выиграла дважды — один раз в паре с Руди Галиндо.
Затем Кристи всё же сосредоточилась на одиночном катании и достигла невероятных высот. В 1992 году она взяла золото Олимпиады в Альбервиле.
Великий тренер Тамара Москвина каталась в паре с Алексеем Мишиным, но целый год она совмещала это с личными выступлениями.
На чемпионате Канады в 2020 году талантливый юниор Брайана Орсера Кори Сирселли взял золото в одиночном разряде и бронзу в танцах.
Долго со своим предназначением определиться не мог Брюс Уодделл. Фигурист катался не только в дуэте с Натали Д'Алессандро, но и сольно.
Чешская пара Анна Душкова/Мартин Бидарж выиграли юниорский чемпионат мира и две серебряные медали Олимпиады в сезоне-2015/2016.
При этом Анна использовала необычные методы подготовки и для поддержания формы участвовала в национальном турнире в качестве одиночницы.