Совмещать спорт и тренировки почти невозможно, но кто-то даже смог получить золотую медаль.
«Если спорт мешает школе, надо бросать школу», – отмечала Женя в интервью Лауре Джугелии. Уроки фигуристке приходилось делать в перерыве между тренировками и делать упор на предметы для ЕГЭ.
Своим любимым предметом Женя называла математику, потому что она ей легко давалась. А старшую школу (10-11-й классы) фигуристка прошла за один год, чтобы в олимпийском сезоне посвятить себя спорту.
Экстерном школу окончила и Александра Трусова, чтобы в олимпийский год также полностью посвятить себя спорту. Классная руководительница Саши отмечала в интервью, что у фигуристки всё в порядке с желанием учиться.
«Она приходит, бедняжка, к половине восьмого на нулевой урок, занимается с несколькими учителями теми предметами, которые актуальны», – рассказывала учительница Саши Яна Казакова в интервью «СЭ».
Анна Щербакова училась в специализированном медицинском классе, где упор сделан на биологию и химию. На ЧМ в Стокгольме фигуристка брала учебники и в свободное время занималась, поскольку приближался конец четверти.
Директор центра образования №109 Евгений Ямбург отмечал, что фигуристка даже посещала школьные уроки физкультуры, потому что хотела быть вместе со своим классом.
Камила в этом году отправилась в 10-й класс. Фигуристке больше нравятся точные науки, в частности, математика.
«Я стараюсь учиться, некоторые учителя мне что-то прощают. Говорят: «Ну ладно, иди, тренируйся». А некоторые говорят: «Нет, останься, пожалуйста. Вот тебе контрольная — пиши», — рассказывала Камила в программе «Доброе утро».
Мама Лизы – учительница, поэтому фигуристка морально была готова к школе ещё до первого класса. На линейке Туктамышева давала первый звонок: её выбрали потому, что уже хорошо знали, и потому, что Лиза была очень маленькой: её было удобно нести на плече.
Петербургские фигуристы Дмитрий Козловский и Евгений Семененко – в их числе.