Туктамышева давала первый звонок

Мама Лизы – учительница, поэтому фигуристка морально была готова к школе ещё до первого класса. На линейке Туктамышева давала первый звонок: её выбрали потому, что уже хорошо знали, и потому, что Лиза была очень маленькой: её было удобно нести на плече.