Официальный фотограф ISU Йозеп Мартинсон очень тонко ловит эмоции спортсменок.
Живые эмоции Алины на российском этапе Гран-при остались в этом кадре навсегда.
На разминке перед этапом Гран-при в России подловили настоящую красоту: Женя сосредоточенно готовится к прокату короткой программы.
Макияж Алёны на этапе Гран-при во Франции произвёл настоящий фурор.
Первое золото ЮЧМ запомнилось Саше навсегда – как и это фото всем её поклонникам.
Эту улыбку Ани поймали сразу после произвольной на этапе Гран-при в Турине — чистым прокатом Щербакова взяла золото.
В Таллине в 2020-м Камила стала чемпионкой мира среди юниоров. Тогда ей было всего 13, на снимке – момент перед произвольной программой.
Даже разминка может быть искусством – так Даша готовилась к прокату на юниорском Гран-при в Хорватии.
На ЧМ-2021 Лиза доказала, что всё возможно в любом возрасте – и на показательные выступления выходила уже как королева бала.
Принцесса Дакини готовится к прокату на этапе юниорского Гран-при в Челябинске.
Счастливую Стасю запечатлели в последний соревновательный день на этапе Гран-при в Хельсинки.
Победа на Евро стала для Сони пиком карьеры, и вот тот самый момент – она осознает, что стала чемпионкой Европы.