Валиева катала программу о бабушке

В постановке In Memoriam фигуристка бегает по саду за бабочкой. «Кирилл Рихтер говорил, что эта музыка — память о погибших, и эту программу я посвящаю моей бабушке, которая умерла два года назад», – добавила позднее Камила.