Наша олимпийская чемпионка в команде не боится ярких фотосессий и запоминающихся костюмов.
Ритм-танец в олимпийском сезоне получился у Синициной и Кацалапова очень жгучим. «Вика откуда-то достала такую суперсексуальность», – комментировал постановку Александр Жулин.
Снимки с отдыха – обязательный элемент соцсетей Вики.
Этим летом в качестве места отдыха чемпионка мира и Европы выбрала Мальдивы.
И в прошлом году Синицина и Кацалапов летали на Мальдивы – в пандемию был не такой большой выбор курортов.
Отдыхать нужно и в родном городе: к примеру, Вика может провести выходной в бане...
…или воспользоваться отличной погодой и погреться на солнышке.
Вика регулярно снимается для журналов и устраивает фотосессии в ярких образах.
Круглый год Синицина держит себя в отличной форме, так что может позволить себе любой наряд.
Сейчас Синицина и Кацалапов находятся в Сочи, где катаются в шоу «Лебединое озеро». В свободное время можно сходить на море, чем Вика и пользуется.
Карьеру Синицина и Кацалапов пока не завершают: недавно Александр Жулин сообщил ТАСС, что пара готовится к открытым прокатам в Москве.