От переломанных рук и ног до звонка Медведевой – что-то шоком врезалось в память, а что-то стало мемом.
После Олимпиады Алина дала запоминающийся комментарий по поддержанию формы: «В плане пубертата, когда жирной становишься – мне кажется, это всё выдумки. Просто нужно закрыть рот и не есть!»
«Я сначала сломала руку, а потом поехала на Спартакиаду и сломала ногу», – рассказывала Загитова о тяжёлом периоде. Эта фраза как нельзя ярче характеризует трудности, которые приходилось преодолевать на пути.
Интервью в прямом эфире – непростое испытание, а уж с Дмитрием Губерниевым – и подавно. Но Загитова старалась держаться в кадре молодцом: «Вы, мне кажется, хотели задеть мою душу. У вас это не получилось».
Во время первого сезона «Ледникового периода» Алина столкнулась с большим количеством критики в свой адрес. На громкие замечания Загитова ответила пословицей — «Собака лает, а караван идёт».
В ответ на критику со стороны президента «Самбо-70» Рената Лайшева Алина усиленно занималась с репетиторами, что и показывала в соцсетях. «Работаю над «московской» речью», – писала она с намёком.
«Нашла кому позвонить!» – а вот этот ответ на звонок Евгении Медведевой в шоу «Контакты» стал мемом в фанатской среде. Ответ на вопрос девушки тогда не нашли, но зато от души посмеялись и порадовали публику.
Из обычной спонтанной речи Алины после шоу выхватили оборот про «сказочную сказку» и акцентировали на нём внимание. К фигуристке уже который год приковано пристальное внимание, и буквально каждую её фразу разбирают под микроскопом.