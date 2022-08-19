В меню — Круэлла, Кристина Агилера и каверы-каверы-каверы.
Фигуристка из группы Анны Царёвой показала достаточно взрослое катание в короткой программе под композицию I put a spell on you.
Фигуристка представила короткую программу от Никиты Михайлова. Небольшие параллели с олимпийской программой Саши Трусовой прослеживаются, но нарезку Алиса выбрала другую.
Короткая программа Насти Зининой вышла по-настоящему взрослой и цепляющей, как раз под стать выбранной музыке.
Одной из мелодий к произвольной программе Щербининой стала знаменитая песня Джастина Тимберлейка. Но в красивой неоклассической обработке: получилось оригинально.
После перехода в штаб Виктории Буцаевой Максим Белявский ищет новые образы: в короткой программе выбор сделан в пользу легендарной Bring me to Life, но в кавер-версии.
Don't Speak прославилась в исполнении группы No Doubt, а ученик Евгения Рукавицына для своей короткой программы решил взять современный кавер.
Для короткой программы Куликова взяла музыку из супергеройского сериала от Netflix.
Сама песня Жака Бреля не раз звучала в программах фигуристов, но Лиза решила презентовать её по-новому и каталась под кавер от Imany.
В этом сезоне продолжается мода на эту композицию, но Соня решила взять необычный кавер с эпической аранжировкой в основе.