Информация о травмах постепенно выходит на поверхность.
Самая свежая информация – по Анне Щербаковой. Фигуристке предстоит операция на колене в Германии: давняя травма мешает тренироваться в полную силу.
Алёна Косторная тоже скоро будет прооперирована: фигуристку беспокоит старая травма бедра, также вскрылись и другие повреждения. По ходу сезона Алёна ломала обе руки и долгое время нормально не тренировалась.
Дарья Усачёва выбыла из борьбы по ходу олимпийского сезона: получила травму бедра прямо на разминке и возвращалась домой в инвалидном кресле. Совсем недавно Даша смогла начать тренироваться без боли и лишних беспокойств.
Из-за травм почти целый сезон цикла пропустила Ксения Синицына. Она блеснула в юниорах оригинальными постановками, но переход во взрослые затянулся, и настоящей борьбы за Олимпиаду не получилось.
Прямо посреди олимпийского сезона Саша травмировала ногу. На этапе Гран-при в США она выступала с минимальным контентом, а затем пыталась восстановиться к чемпионату России.
В первый юниорский сезон Камила столкнулась с серьёзным повреждением – сломала ногу. Юниорский финал Гран-при Валиева выиграла без элементов ультра-си, а затем взяла первенство России и выиграла ЮЧМ.
Саша неоднократно переживала проблемы со спиной. Несколько раз фигуристка ездила делать укол в Германию, чтобы облегчать состояние и спокойно кататься на протяжении сезона.
Пара Загорски/Гурейро подходила к олимпийскому сезону третьим номером сборной, но перед серией Гран-при Тиффани угодила в больницу с менингитом. Прокат на ЧР фигуристка завершила с трудом и до сих пор восстанавливает здоровье.
Не раз на пути к Пекину Синицина сталкивалась с проблемами с коленями. Как-то даже пришлось сниматься посреди проката, поскольку дальше ехать Вика не могла. Усилиями врачей удалось поправить ситуацию, и фигуристка добралась до Игр.
Это лишь малая часть травм, с которыми справлялись наши звёзды, о многом фанаты так и не узнают. «Когда кто-то говорит, что что-то болит, Этери Георгиевна собирает всех и говорит: «Поднимите руку, у кого ничего не болит», – отмечала Косторная.