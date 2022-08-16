Проблемы олимпийского сезона всё ещё не отпускают: Ане предстоит операция из-за давней травмы.
Олимпийская чемпионка сообщила в соцсетях, что её беспокоит давняя травма колена, тренироваться в полную силу не получается. Именно поэтому фигуристке предстоит операция в немецкой клинике, сообщает ТАСС.
В главный сезон четырёхлетия Аня входила, сражаясь с последствиями перенесённого коронавируса. Кадры с чемпионата России в Челябинске вспоминают и по сей день.
Перед началом сборов в Новогорске Щербакова где-то в быту сломала палец на ноге и из-за этого на месяц осталась без ледовых тренировок, подготовка к сезону сильно замедлилась.
Квады были необходимы, чтобы бороться за место в сборной. Но шли они у Ани тяжело, и всё это сопровождалось разговорами о тейпах на шее. Для чистых четверных нужно было постоянно держать себя в малом весе и звенящей форме.
Прямо во время Игр у Щербаковой сломались коньки, пришлось раскатывать новую пару. Затем Аня призналась: с такими проблемами она сталкивалась на протяжении всего сезона и сменила немало пар ботинок.
В командном турнире на Олимпиаде выступала только Камила Валиева – Анна Щербакова и Александра Трусова остались за бортом, хотя находились тогда в идеальной форме. Шанс на золото оставался только в личном турнире.
Сейчас выяснилось, что весь олимпийский сезон Щербакову беспокоила травма колена, но вылечить её по ходу сезона возможности не было. Фигуристке сделают операцию в Германии, поскольку без вмешательства восстановиться было невозможно.
Откатав цикл шоу в Сочи, Аня едет восстанавливаться. И сейчас она сохраняет позитивный настрой: «Я уверена, всё будет хорошо».