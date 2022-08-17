На кого равнялись фигуристы нынешней сборной России?

Ханю, Плющенко, Ягудин и другие кумиры наших звёзд.

Александра Трусова

Совсем недавно Саша отвечала на вопрос о кумирах на публичной лекции. «Нэйтан Чен, Юдзуру Ханю, Алёна Савченко, Женя Медведева», – отметила Трусова.

Камила Валиева

Кумиром Камилы Валиевой когда-то была её одногруппница Алина Загитова. «Ещё мне нравится, как прыгает Алена Косторная – очень высоко», – говорила Камила.

Елизавета Туктамышева

По признанию Елизаветы, как таковых кумиров в спорте у неё никогда не было. Когда-то она называла имена Саши Коэн и Мао Асады. «Я не хотела опозориться и просто решила выбрать кого-то, кого знала сама и кто был на слуху», – отметила Лиза.

Андрей Мозалёв

Кумиром в мужском одиночном катании Андрей Мозалев называл Нэйтана Чена.

Евгений Семененко

Среди своих кумиров Евгений называл многих звёзд – и даже товарищей по группе. Лучший одиночник всех времен по мнению Жени – это Юдзуру Ханю, а в великом русском противостоянии Семененко выбрал Евгения Плющенко.

Марк Кондратюк

У коллеги Семененко выбор абсолютно противоположный – в том противостоянии он предпочитал катание Алексея Ягудина. Но по части любви к Юдзуру Ханю фигуристы единодушны.

Анна Щербакова

В 2019 году Щербакова лаконично ответила на вопрос о кумире: фигуристке очень нравилось, как катается Мао Асада. Из мужского одиночного Аня выделяет Нэйтана Чена и Цзинь Бояна.

Михаил Коляда

По словам фигуриста, кумиров как таковых у него не было, но имелись ориентиры – сначала Алексей Ягудин, затем Хавьер Фернандес.

Аделия Петросян

По итогам прошлого сезона Аделия уже попала во взрослую сборную России. Кумиром в фигурном катании она называла Евгению Медведеву: «Её программы засмотрела прямо до дыр».

Софья Самоделкина

В сентябре Соня выступит на контрольных прокатах вместе со взрослой сборной России. Соня неоднократно подчёркивала, что её любимая фигуристка – это Александра Трусова.