Она всё ещё не исключает возобновления соревновательной карьеры.
О возвращении Костнер последний раз говорила в 2021 году. «Моему бедру уже лучше, я даже приступила к тренировкам на льду. Пока не знаю, попробую ли я вернуться, но исключать ничего не буду», – отмечала Каролина.
Последний раз Костнер выходила на лёд в Милане в 2018 году: тогда она стала четвёртой на чемпионате мира. Дальше были многочисленные участия в шоу, но без турниров: в сезоне-2018/2019 фигуристка не выступала из-за проблем со здоровьем.
Тренироваться Каролина не прекращала: она регулярно выкладывает в соцсетях фото с катков и поддерживает форму.
От мира фигурного катания Костнер не отошла: в прошлом сезоне она комментировала с катка прокаты на этапе Гран-при Италии.
Каро активно принимает участие в благотворительных мероприятиях: к примеру, она рекламировала MOMO Run — забег в пользу организации, продвигающей паллиативную помощь детям в своём регионе.
Ежегодно в летнее время Костнер принимает участие в спонсорском велопробеге, так что занимается она сейчас не только фигурным катанием.
Иногда в зимнее время Каро катается на открытом воздухе – она живет в очень живописных местах, так что грех не опробовать замёрзшее озеро.
И с личной жизнью у Костнер всё хорошо на данный момент. Её спутник – Фабрицио Витторини, он остеопат.
Каролина является одним из амбассадоров зимней Олимпиады — 2026 (Милан/Кортина-д'Ампеццо), так что мы точно увидим её на главном старте следующего четырёхлетия.