Чем занимается Каролина Костнер в 2022 году?

Она всё ещё не исключает возобновления соревновательной карьеры.

Планирует ли Костнер вернуться на лёд?

О возвращении Костнер последний раз говорила в 2021 году. «Моему бедру уже лучше, я даже приступила к тренировкам на льду. Пока не знаю, попробую ли я вернуться, но исключать ничего не буду», – отмечала Каролина.

Когда Каролина соревновалась?

Последний раз Костнер выходила на лёд в Милане в 2018 году: тогда она стала четвёртой на чемпионате мира. Дальше были многочисленные участия в шоу, но без турниров: в сезоне-2018/2019 фигуристка не выступала из-за проблем со здоровьем.

Тренируется ли Костнер вообще?

Тренироваться Каролина не прекращала: она регулярно выкладывает в соцсетях фото с катков и поддерживает форму.

Костнер проявляет себя как комментатор... 

От мира фигурного катания Костнер не отошла: в прошлом сезоне она комментировала с катка прокаты на этапе Гран-при Италии.

… и как общественный деятель

Каро активно принимает участие в благотворительных мероприятиях: к примеру, она рекламировала MOMO Run — забег в пользу организации, продвигающей паллиативную помощь детям в своём регионе.

Сейчас Каро не боится пробовать разное

Ежегодно в летнее время Костнер принимает участие в спонсорском велопробеге, так что занимается она сейчас не только фигурным катанием.

Как Костнер проводит свободное время?

Иногда в зимнее время Каро катается на открытом воздухе – она живет в очень живописных местах, так что грех не опробовать замёрзшее озеро.

С кем встречается Каролина?

И с личной жизнью у Костнер всё хорошо на данный момент. Её спутник – Фабрицио Витторини, он остеопат.

На следующей Олимпиаде мы точно увидим Костнер

Каролина является одним из амбассадоров зимней Олимпиады — 2026 (Милан/Кортина-д'Ампеццо), так что мы точно увидим её на главном старте следующего четырёхлетия.