От падения с лестницы или ямки на льду никто не застрахован – даже олимпийские чемпионы.
Из-за перелома пальца ноги у фигуристки смазалась летняя подготовка к олимпийскому сезону. Как призналась Аня, травму она вообще получила в быту, не на тренировке – и из-за этого не каталась целый месяц.
Чемпионат России в Челябинске в 2016 году фигуристка пропустила из-за того, что поскользнулась на тротуаре в Сочи и неудачно упала. Дело было по пути с тренировки домой.
В 2018 году Костнер сломала ногу при падении – но совсем не с прыжка. Фигуристка неудачно спустилась по лестнице и оказалась в гипсе.
Совсем недавно при падении с лестницы пострадала и Виктория Синицина. Неприятность случилась в отпуске: фигуристка повредила руку и была вынуждена какое-то время ходить с фиксатором.
В 2014 году на этапе Гран-при в Китае Ханю столкнулся на разминке перед произвольной программой с Хань Янем. Японцу перебинтовали голову, он вышел на прокат и занял в итоге второе место на том этапе.
Сломать ногу, выполняя дорожку шагов? И такое тоже бывает. Михаил однажды попал коньком в трещину на льду и сломал малую берцовую кость на правой ноге. Восстанавливаться пришлось достаточно долго.
Нелепая травма на награждении оборвала карьеру фигуристки Татьяны Тарасовой. На Универсиаде она споткнулась о ковёр, упала на лёд и сильно вывихнула плечо.
Карьеру этой фигуристки чуть не оборвал чужой чемодан с коньками: груз упал фигуристке на голову после посадки самолёта, врачи обнаружили у девушки сотрясение мозга. На два месяца о тренировках пришлось забыть.