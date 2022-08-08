Алёна Косторная и её перипетии: за год несколько переломов, а теперь операция

Из каждой неурядицы она выходила только сильнее.

Перелом руки лишил Косторную борьбы за Олимпиаду

В декабре 2021 года Алёна сломала правую руку и не смогла принять участие в предолимпийском чемпионате России. Шесть недель пришлось провести в гипсе.

Пока Алёна восстанавливалась, она завела блог

Это время фигуристка потратила на свой YouTube-канал: записала несколько роликов с макияжем и поотвечала на вопросы болельщиков. Это помогло настроиться на позитив.

После перелома одной руки последовал перелом второй

Выйдя на лёд после перелома, Косторная вновь неудачно упала и повредила уже левую руку: снова пришлось восстанавливаться и носить укрепления.

В начале весны Алёна сменила тренера

В начале марта стало известно, что Косторная меняет тренерский штаб: теперь спортсменка будет заниматься под руководством Елены Буяновой. Перемены, привыкание к новым методикам – ещё одно испытание.

Пришлось столкнуться с критикой от бывшего штаба…

Уход Косторной от Этери Тутберидзе получился бы тихим, если бы не комментарии Алексея Железнякова. Вновь прозвучали упрёки в сторону фигуристки

… на которую Алёна по-своему ответила

Косторная взглянула на эту ситуацию с юмором и выложила фото на катке с пивной кружкой (в которой был чай). «В своём Дубайске, как обычно, ничего не делаю», – подписала фото Алёна.

Сейчас Алёну ждёт операция из-за травмы бедра

Контрольные прокаты Алёна пропустит, но, возможно, ещё успеет восстановиться к самим соревнованиям: после операции она ориентировочно выйдет на лед к середине сентября. Травма, по словам фигуристки, застарелая, но начала беспокоить сейчас.

Выздоравливай, Алёна!

Хочется пожелать Алёне здоровья и спокойного восстановления: спешить в нынешнем сезоне некуда, а чтобы показывать класс на льду, нужно быть в лучших кондициях.