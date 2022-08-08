Из каждой неурядицы она выходила только сильнее.
В декабре 2021 года Алёна сломала правую руку и не смогла принять участие в предолимпийском чемпионате России. Шесть недель пришлось провести в гипсе.
Это время фигуристка потратила на свой YouTube-канал: записала несколько роликов с макияжем и поотвечала на вопросы болельщиков. Это помогло настроиться на позитив.
Выйдя на лёд после перелома, Косторная вновь неудачно упала и повредила уже левую руку: снова пришлось восстанавливаться и носить укрепления.
В начале марта стало известно, что Косторная меняет тренерский штаб: теперь спортсменка будет заниматься под руководством Елены Буяновой. Перемены, привыкание к новым методикам – ещё одно испытание.
Уход Косторной от Этери Тутберидзе получился бы тихим, если бы не комментарии Алексея Железнякова. Вновь прозвучали упрёки в сторону фигуристки
Косторная взглянула на эту ситуацию с юмором и выложила фото на катке с пивной кружкой (в которой был чай). «В своём Дубайске, как обычно, ничего не делаю», – подписала фото Алёна.
Контрольные прокаты Алёна пропустит, но, возможно, ещё успеет восстановиться к самим соревнованиям: после операции она ориентировочно выйдет на лед к середине сентября. Травма, по словам фигуристки, застарелая, но начала беспокоить сейчас.
Хочется пожелать Алёне здоровья и спокойного восстановления: спешить в нынешнем сезоне некуда, а чтобы показывать класс на льду, нужно быть в лучших кондициях.