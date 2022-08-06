Мэдисин Кокс (США, плавание)

В 2018 году Кокс дисквалифицировали на два года, однако позднее выяснилось, что вещество попало в БАД, который спортсменка до этого принимала годами и сдавала чистые тесты. Отстранение сократили с двух лет до восьми месяцев.