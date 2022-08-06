Расследование дела Камилы Валиевой вот-вот завершится, так что самое время обратиться к примерам.
Надежда сдала положительный тест на Олимпиаде в Пхёнчхане, её результаты были аннулированы. Вещество попало к спортсменке через загрязненный продукт, её отстранили на восемь месяцев.
В 2018 году Кокс дисквалифицировали на два года, однако позднее выяснилось, что вещество попало в БАД, который спортсменка до этого принимала годами и сдавала чистые тесты. Отстранение сократили с двух лет до восьми месяцев.
Ещё до скандала с разбитымии пробами у Яна была трëхмесячная дисквалификация за триметазидин: пловец заявил, что принимал препарат от аритмии по предписанию врача, и в Китае его отстранили всего лишь на три месяца.
Вратарь сборной Кот-д'Ивуара Сильвен Гбоуо был отстранен на 18 месяцев после того, как в его пробе обнаружили триметазидин.
В 2019 году олимпийский чемпион — 2004 получил дисквалификацию на четыре года за триметазидин: вещество нашли в пробе спортсмена, сданной перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро.
Два года дисквалификации получил российский ходок за найденный в пробе триметазидин. Спортсмен употребил препарат неслучайно, поскольку у него возникли проблемы с сердцем.
Бегунью Ксению Рыжову же дисквалифицировали всего на девять месяцев. Триметазидин был запрещен за два месяца до того, как она сдала положительную допинг-пробу.