Фигуристы группы Мишина уже в Куршевеле

После сборов в Кисловодске и Сочи фигуристы группы Алексея Мишина отправились в Куршевель. Добираться пришлось долго — через Стамбул и Цюрих, но сейчас спортмены уже начали тренировки.