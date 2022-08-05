У кого из спортсменов получилось выехать на сборы за границу?

В списке – фигуристы, футболисты и одна лыжница.

Фигуристы группы Мишина уже в Куршевеле

После сборов в Кисловодске и Сочи фигуристы группы Алексея Мишина отправились в Куршевель. Добираться пришлось долго — через Стамбул и Цюрих, но сейчас спортмены уже начали тренировки.

Кто отправился во Францию?

По планам, на сборе должна присутствовать вся старшая группа, включая Елизавету Туктамышеву и Михаила Коляду. Также на афише сборов указан и хореограф Никита Михайлов.

В Куршевеле Мишин работает с европейцами

На сборы группы Мишина ежегодно приезжают многие европейские фигуристы, которые хотят подтянуть технику. Перед олмипийским сезоном в Куршевеле с ним работала Луна Хендрикс.

А вот мастер-класс Трусовой в Швеции отменили

Александре Трусовой повезло меньше: мастер-класс с её участием в Стокгольме отменили под давлением со стороны местной федерации.

Лыжница Вероника Степанова ездила в Австрию

Перед сборами в Малиновке олимпийская чемпионка — 2022 ездила в Рамзау. «Одна из немногих специальных лыжероллерных трасс находится в Рамзау, в Австрии», – отметила Степанова.

«Оренбург» готовился к РПЛ в Турции…

Первый предсезонный сбор «Оренбург» провел рядом с городом Дюздже в Турции. Футболисты тренировались там с 15 по 16 июня.

…причём единственным из лиги

Из всех клубов РПЛ только «Оренбург» решил провести заграничные сборы: 15 клубов выбрали подготовку в России. Раньше бóльшая часть команд готовилась летом в Австрии.