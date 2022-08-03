Тренер высказывается нечасто, но почти всегда выдает огненные цитаты.
Главный принцип Тутберидзе затем повторяли и её коллеги, и ученики: «Ты сошёл с пьедестала, и ты никто, ты должен всё доказать на следующем старте».
Слова из сюжета Первого канала об уходе Евгении Медведевой буквально стали мемом в фанатской среде: «Странно, что на мои СМС я не получаю ответа. Это как минимум неприятно».
«В таком случае остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы», – такими словами команда Тутберидзе ответила на критические высказывания Татьяны Тарасовой.
«А она есть?» – вот так кратко Тутберидзе отреагировала на реплику о конкуренции среди тренерских групп, в частности со стороны тренера Евгения Плющенко.
«Один грамм жира – это один грамм лени», – отмечала Тутберидзе в разговоре с Татьяной Тарасовой, когда та приехала на летние сборы в Новогорск.
Дэвиду Лису пришлось несладко после публикаций о Тутберидзе и её дочери. «Дэйв, ты полон дерьма! Ты не уважаешь других, потому что самостоятельно ничего не добился. Твои заявления унижают людей вокруг тебя. Стыдись», – ответила тренер.
«Помоги нам, Господи, всем выйти из этой ситуации», – спич от сердца об отстранении российских фигуристов от международных стартов Тутберидзе завершила именно такой фразой.
«Работаем дальше». Из просто фразы эти слова превратились в девиз команды Тутберидзе, которая продолжает делать своё дело, что бы ни случилось.