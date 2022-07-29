Со спортом Стася ещё не попрощалась

Слова своего тренера Виктории Буцаевой Станислава опровергла: она сделала перерыв и в следующем сезоне её не будет, но со спортом она ещё не попрощалась: «Со спортом пока… Я просто не тяну».