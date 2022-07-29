Вспоминаем здесь самые яркие моменты спортивного пути Стаси: у неё были свои моменты счастья и разочарования.
На юниорском уровне Стася блеснула в 2016-м – выиграла финал Кубка России, а осенью взяла серебро на этапе Гран-при среди юниоров и выиграла турнир Tallinn Trophy.
В сезоне-2016/2017 первенство России проходило в родном для фигуристки Петербурге, и она стала на турнире второй. Тогда Стася стояла на пьедестале с Алиной Загитовой и Полиной Цурской.
В 2017-м Стася показала 4-й результат на предолимпийском ЧР, а спустя год смогла занять ту же самую строчку, уступив только тем самым юниоркам ТЩК. Первая деревянная медаль открыла фигуристке дорогу на ЧМ, вторая – на Евро.
После Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева решила не ехать на чемпионат мира, и из запаса призвали Константинову. Этот ЧМ так и остался для Стаси единственным, там она стала 19-й.
В 2018 году в Хельсинки Станислава Константинова уступила только Алине Загитовой и сумела на десятые доли балла обойти японку Каори Сакамото в борьбе за второе место.
Первый и единственный чемпионат Европы сложился для Константиновой неудачно: «бабочка» и падение в короткой программе не позволили ей всерьёз побороться за медали.
Финал Кубка России в 2019 году все запомнили как битву Туктамышевой и Медведевой за путёвку на ЧМ, но тогда на турнире выступала и Константинова: обеим соперницам она уступила.
После неудачи на ФКР Стася отправилась на Универсиаду в Красноярске, где сумела выиграть бронзу. Там она уступила Маи Михаре и Элизабет Турсынбаевой.
После неудачного сезона-2019/2020 Константинова решила устроить перезагрузку: перебралась в академию «Ангелы Плющенко» к Александру Волкову, сменила не только тренера, но и город.
На «ковидный» сезон-2020/2021 приходятся последние выступления Стаси. На Кубке России в призы ей попасть не удалось, а на чемпионате России в Челябинске фигуристка стала лишь 15-й.
Слова своего тренера Виктории Буцаевой Станислава опровергла: она сделала перерыв и в следующем сезоне её не будет, но со спортом она ещё не попрощалась: «Со спортом пока… Я просто не тяну».