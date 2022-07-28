Полная коллекция штрафов от ISU.
Балл штрафа дают, если фигурист упал на лёд независимо от элемента – прыжок это, дорожка шагов или вращение. Причём действует прогрессивная шкала: за первое и второе снимают по баллу, за третье – два и так далее.
Если в парных видах на льду оказывается один из партнёров, то дуэт штрафуют на балл. Если упали оба партнёра – штрафуют на два.
Если программа закончилась слишком рано или, наоборот, слишком поздно и вышла за рамки установленных правил, за это тоже наказывают, причём строго. В 2019-м за перекат короткой программы оштрафовали Алину Загитову.
Если фигурист начинает программу позднее положенных 30 секунд на подготовку – его штрафуют на балл. В такой ситуации оказалась Софья Муравьёва на последнем чемпионате России.
Если вдруг какая-то деталь платья оторвалась и упала на лёд, за это штрафуют на один балл. Из-за этого правила Татьяне Волосожар и Максиму Транькову пришлось отказаться от детали постановки в «Маскараде».
Также фигуриста могут оштрафовать за костюм, не соответствующий регламенту. К примеру, в правилах прописано, как должны выглядеть брюки на девушках: допускаются только комбинезоны с полностью закрытыми ногами.
Если фигурист прерывается в исполнении программы на 10-20 секунд, за это следует штраф в один балл, если на 20-30 секунд – в два балла, на 30-40 секунд – в три балла.
Если фигурист подъезжает к судьям и продолжает исполнять программу с того места, на котором остановился, это карается пятью баллами штрафа – так случилось, например, у Юлии Липницкой на её последнем турнире.
Если фигурист исполняет сальто или другой запрещённый элемент из списка ISU, его штрафуют на два балла. Если элемент не оговорён федерацией, его просто не засчитывают.