Кто-то больше по сериалам, а кто-то может несколько раз посмотреть одно и то же кино.
В одном из интервью Алина рассказала, что её любимый фильм – «Хатико».
С Сашей тоже всё просто: один из своих любимых фильмов «Круэлла» она смотрела четыре раза.
Любимый сериал императрицы фигурного катания – «Друзья», а после просмотра мультфильма «Король Лев» Лиза, по своему признанию, начала выигрывать всё подряд.
Любимый сериал олимпийской чемпионки – «Шерлок», а из фильмов Аня предпочитает комедии, чтобы расслабиться после тяжёлого дня.
Любимой серией фильмов Алёна назвала «Гарри Поттера», а любимым сериалом – «Дневники вампира».
Женя предпочитает фильмам аниме и даже оставляла рекомендации: мальчикам порекомендовала начать смотреть с «Токийского гуля», девочкам – с «Великого из бродячих псов».
К числу любимых сериалов Диана отнесла «Бумажный дом», а среди любимых фильмов назвала такие ленты, как «Последнее танго в Париже», «Чёрный лебедь» и «Служебный роман».
Среди любимых жанров фильмов Камила назвала комедии и детективы.
В интервью Теду Бартону на вопрос о любимом фильме Этери Георгиевна ответила: «Что-нибудь романтичное, где можно поплакать, о чём-нибудь подумать».