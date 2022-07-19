Успех на Олимпиаде

Спустя всего год Денис стал третьим на Олимпиаде в Сочи: тогда он уступил только Юдзуру Ханю и Патрику Чану. После короткой программы он был девятым, но сумел взлететь в тройку благодаря произвольной.