Его жизнь оборвалась слишком рано.
Жизнь Дениса Тена трагически оборвалась четыре года назад: 19 июля 2018-го. Фигуристу было 25 лет, он даже не успел официально объявить о завершении карьеры.
Для Казахстана Денис Тен стал первым фигуристом, которому удалось добиться таких высот. Он подавал надежды с юного возраста и ещё в 12 лет выиграл взрослый чемпионат страны.
Денис выделялся ещё и тем, что его произвольная программа могла быть продолжением короткой. В сезоне-2012/2013, например, фигурист катался в обеих программах под музыку из фильма «Артист».
В 2013-м он стал первым фигуристом Казахстана, которому удалось завоевать медаль чемпионата мира. В канадском Лондоне Денис стал вторым вслед за Патриком Чаном.
Спустя всего год Денис стал третьим на Олимпиаде в Сочи: тогда он уступил только Юдзуру Ханю и Патрику Чану. После короткой программы он был девятым, но сумел взлететь в тройку благодаря произвольной.
В 2015-м Денис выиграл чемпионат четырёх континентов: до этого не получалось взобраться даже на пьедестал. Тогда же он показал лучшую сумму баллов в карьере – 289,46 балла.
Именно Денис организовал первое масштабное ледовое шоу в Казахстане с участием мировых звёзд фигурного катания. Оно называлось «Денис Тен и друзья» и проходило с 2013 года.
После третьей Олимпиады Денис раздумывал, стоит ли ему продолжать карьеру: он получил травму и долго восстанавливался. Но официального заявления так и не последовало.
Сейчас именем фигуриста назван турнир в Казахстане: каждый год в октябре проводится Мемориал Дениса Тена.