Валиеву наконец отправят в космос по-настоящему, а тем временем «Шторм» взяла спортсменка из Южной Кореи.
Камила уже объявила музыку к короткой программе нового сезона: это саундтрек к фильму «Интерстеллар»: Cornfield Chase by Dorian Marko; Tick-Tock by Hans Zimmer.
Короткая программа Freedom от Адама Соля может остаться и на этот сезон. Произвольную Лизе поставили под оригинальную композицию Бхимы Юнусова: фигуристка сама участвовала в написании музыки.
Короткую программу «Адажио» Евгений будет катать и в новом сезоне. Произвольная от Ильи Авербуха поставлена под K-pop, причём не под известную всем группу BTS: этот факт Семененко подчеркнул в своём интервью.
Коляда не только огласил музыку к произвольной программе («Танго в сумасшедшем доме» Альфреда Шнитке), но и успел представить макет на мастер-классе Тамары Москвиной.
Постановка What is Jazz оказалась всего лишь шоу-номером, а не короткой программой. Зато насчёт произвольной Кондратюк сделал намёк: теперь болельщики предполагают, что музыка как-то связана с именем Селма.
В короткой программе Уно будет кататься под песню Gravity Джона Майера, а в произвольной – под Иоганна Себастьяна Баха, «Ария на струне соль».
Чемпионка мира – 2022 поставила короткую программу под Джанет Джексон (Rock with U и Feedback). Для произвольной программы Сакамото выбрала Elastic Heart певицы Sia.
Для новой короткой Кагияма выбрал песню Believer группы Imagine Dragons, для новой произвольной – Эцио Боссо и его бессмертную композицию Rain in your black eyes.
Рика не смогла выступить со своей произвольной «Титаник» в олимпийском сезоне: пропустила все старты из-за травм. Но японка оставила программу на постолимпийский год.
Музыка Эрика Рэдфорда, под которую в сезоне-2020/2021 каталась Камила Валиева – «Шторм» – стала темой для короткой программы известной южнокорейской фигуристки Ли Ха Ин.
В новом сезоне мы вновь увидим короткую программу под Maneskin, от которой Риццо отказался перед Олимпиадой, а в произвольной программе Маттео будет кататься под Talking to the Moon Бруно Марса.