Как Алина Загитова не боится показывать себя

Алина как раз в таком возрасте, когда нужно пробовать всё новое и искать саму себя.

Алина активно экспериментирует с образами на фотосессиях и изучает грани своей красоты.

Кому-то из поклонников этот снимок показался перебором, но большинству очень понравилось.

«Очень непривычно видеть себя такой, но мне безумно нравится», – вот так подписала фото Алина.

Алина всё чаще не боится быть экстравагантной и пробовать что-то новое для себя – как на этой съёмке.

Чёрный цвет олимпийской чемпионке к лицу.

Фото в купальнике из отпуска – мастхэв.

После победы на ЧМ-2019 Алина подарила себе отличный отдых в райском местечке.

Комментарии к фото просто ломятся от комплиментов.

В редкие выходные во время шоу можно позволить себе расслабиться где-нибудь в спа или в бассейне.