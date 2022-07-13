Алина как раз в таком возрасте, когда нужно пробовать всё новое и искать саму себя.
Алина активно экспериментирует с образами на фотосессиях и изучает грани своей красоты.
Кому-то из поклонников этот снимок показался перебором, но большинству очень понравилось.
«Очень непривычно видеть себя такой, но мне безумно нравится», – вот так подписала фото Алина.
Алина всё чаще не боится быть экстравагантной и пробовать что-то новое для себя – как на этой съёмке.
Чёрный цвет олимпийской чемпионке к лицу.
Фото в купальнике из отпуска – мастхэв.
После победы на ЧМ-2019 Алина подарила себе отличный отдых в райском местечке.
Комментарии к фото просто ломятся от комплиментов.
В редкие выходные во время шоу можно позволить себе расслабиться где-нибудь в спа или в бассейне.