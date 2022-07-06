Фотосессия для мужского журнала только повысила самооценку фигуристки.
Лиза не боится публиковать жаркие фотографии в соцсетях – зачем себя стесняться?
Отдыхает Лиза обычно в мае, как и все фигуристы – к началу лета уже есть загар.
Весь сезон фигуристки проводят в холоде, поэтому оказаться в тёплой воде – счастье: это слова самой Лизы.
Даже в закрытом купальнике можно выглядеть сногсшибательно.
Между тренировками и соревнованиями Туктамышева успевает сниматься и в рекламе.
В соревновательных программах энергия и сила Лизы всегда заводят зал. Новая короткая «Freedom» как раз из таких постановок.
В показательных тоже есть место красоте тела – один номер «Toxic» чего стоит.
«Просто фигуристка в нижнем белье, листайте дальше», – так дерзко и открыто подписала Туктамышева эту фотографию.
На карантине в 2020 году Туктамышева времени не теряла – и программу по видеосвязи поставила, и порадовала подписчиков контентом.
Фотосессия для Maxim серьёзно улучшила самооценку фигуристки. «Я поняла, что моё тело — красивое», – отметила Туктамышева.