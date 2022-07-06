Чемпионка мира Елизавета Туктамышева и её самые жгучие фото

Фотосессия для мужского журнала только повысила самооценку фигуристки.

Лиза не боится публиковать жаркие фотографии в соцсетях – зачем себя стесняться?

Отдыхает Лиза обычно в мае, как и все фигуристы – к началу лета уже есть загар.

Весь сезон фигуристки проводят в холоде, поэтому оказаться в тёплой воде – счастье: это слова самой Лизы.

Даже в закрытом купальнике можно выглядеть сногсшибательно.

Между тренировками и соревнованиями Туктамышева успевает сниматься и в рекламе.

В соревновательных программах энергия и сила Лизы всегда заводят зал. Новая короткая «Freedom» как раз из таких постановок.

В показательных тоже есть место красоте тела – один номер «Toxic» чего стоит.

«Просто фигуристка в нижнем белье, листайте дальше», – так дерзко и открыто подписала Туктамышева эту фотографию.

На карантине в 2020 году Туктамышева времени не теряла – и программу по видеосвязи поставила, и порадовала подписчиков контентом.

Фотосессия для Maxim серьёзно улучшила самооценку фигуристки. «Я поняла, что моё тело — красивое», – отметила Туктамышева.