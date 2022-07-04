Знакомьтесь, Анар Халилов.
В социальных сетях Жени недавно появилось видео, на котором замечен популярный актёр Анар Халилов. «Какие красивые цветы!» – отметила Женя и спросила у собеседника: «Маргаритка, как дела?».
Также Женя и Анар вместе посетили выставку, насчёт которой фигуристка иронично пошутила: «Привёл смотреть не на лёд».
Анар и Женя не впервые проводят время вместе – за последний год у фигуристки появилось множество друзей из мира блогинга, шоу-бизнеса и искусства.
Ещё зимой звёзды пересекались в соцсетях: Медведева на 6.0 оценила навыки катания Халилова на коньках.
Фанаты гадают, может ли Халилов стать новым партнёром Медведевой по «Ледниковому периоду»? Для начала надо дождаться подтверждений от Ильи Авербуха о продолжении проекта: решение о новом сезоне пока не было принято.