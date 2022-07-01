Самые горячие фото Евгении Медведевой в одной подборке

Новые яркие образы – и в программах, и в фотосессиях.

Яркий номер «Кармен» на шоу Тутберидзе впечатлил множество поклонников Жени.

Нежная фотосессия от Димы Ермузевича показала нам другую Женю.

Съёмки ролика для Yappy прошли весело и зажигательно.

«About last night», – так лаконично подписала этот снимок Медведева.

В прошлом году Женя много времени провела в Сочи на спектакле «Анна Каренина», и там нашлось немало мест для отдыха.

Эта фотосессии в ч/б собрала сотни восторженных комментариев в соцсетях Жени.

Необычные причёска и наряд только подчёркивают красоту Жени.

Ещё во время активной соревновательной карьеры Женя экспериментировала со съëмками и искала подходящие образы.

В этом году Женя пошумела со своей съёмкой для Maxim: на обложку попало фото в ярком купальнике.