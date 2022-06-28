Алина Загитова постигает продюсирование, Евгений Семененко – медицину, а Марк Кондратюк – гостиничное дело.
Первое образование великого тренера – инженерное, Алексей Николаевич окончил факультет автоматики и вычислительной техники.
Дмитрий уже окончил бакалавриат по специальности «Государственное и муниципальное управление», а Александра сейчас осваивает журналистику на факультете социальных технологий.
Московский РАНХИГС выбрала и Алина Загитова: она поступила в 2020-м на программу «Продюсирование и культурная политика».
Пáрник Илья Миронов в 2019 году поступил на мехмат в МГУ, правда, пришлось на первом курсе брать академический отпуск из-за подготовки к юношеским Олимпийским играм.
Некоторые фигуристки выбирают путь хореографа: балетмейстерский факультет ГИТИСа окончили Бетина Попова и Мария Сотскова, сейчас там учится Софья Шевченко.
Параллельно с учёбой в РГУФКе Алёна Косторная учится на психолога в специализированном вузе.
Совмещать спорт и обучение в медицинском невозможно, но Евгений это делает. «Если бы мне сказали раньше, сколько всего предстоит учить, сдавать и при этом заниматься фигурным катанием, то решил бы, что это безумие», – отмечал фигурист.
Перед стартом олимпийского сезона Кондратюк поступил в РЭУ им. Плеханова на специальность «Гостиничное дело», после чего планировал переводиться на спортивный менеджмент.
В прошлом сезоне раскрылось, что Диана и Глеб учатся в АГТУ. Дэвис – в колледже при университете на юридическом отделении, Смолкин – в институте рыбного хозяйства, биологии и природопользования (направление «Физическая культура»).