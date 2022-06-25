Кто-то любит прощаться громко, а кто-то – намёками.
С Анастасией Зининой «Ангелы Плющенко» попрощались внезапно и публично: спортсменка покинула школу «за нарушение спортивной дисциплины», о чём объявили в соцсетях.
Расставание с Александрой Трусовой получилось лаконичным и сдержанным. «1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию двух сторон мы его продлевать не стали», – написал Плющенко в соцсетях.
Более жёстким получилось расставание с Анастасией Таракановой – тренер заявил, что фигуристка истерила и плакала на тренировках. «Он пожелал удачи. И тут этот обидный пост. Я даже заплакала в тот день, не буду скрывать», – вспоминала Настя.
Этой весной тренера сменила подающая надежды юниорка Софья Самоделкина: внутри ЦСКА она перешла из группы Сергея Давыдова в команду Светланы Соколовской. На фоне слухов об уходе фигуристки штаб Давыдова опубликовал любопытный пост.
«Возможно, когда-нибудь уровень условий и профессионализма, а мы надеемся его когда-нибудь приобрести, позволит нам вырасти вместе со своим спортсменом до самых высших наград!» – говорилось в сообщении.
Группа Великовых часто теряла талантливых учеников, которые потом добиваются успехов с другими тренерами. Последний громкий уход – пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов в 2020-м отправилась к Тамаре Москвиной.
Тренеры практически никак не комментировали уход пары сразу, но затем неоднократно отмечали, что золота чемпионата мира Мишина и Галлямов могли бы добиться и в их группе.
«Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать, и предлагать более выгодные условия», – такими словами Этери Тутберидзе прощалась с Сашей Трусовой и тренером Сергеем Розановым в 2020-м.
Ещё более громким получился уход Алёны Косторной, которая якобы предоставила список девочек нон-грата. «Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. А дальше…» – писала Этери Георгиевна.
Громче всех уходила Евгения Медведева в 2018-м: реакцию Тутберидзе можно было наблюдать не в соцсетях, а в эфире Первого канала – с демонстрацией СМС и фразой про «подержать в юниорах».
При этом очень тихо уходят фигуристки не на пике. Во второй раз Алёна Косторная очень спокойно ушла к Елене Буяновой, никаких комментариев не было об уходе Полины Цурской. Тихо уходили одиночники Алексей Ерохов и Георгий Куница.