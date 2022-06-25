Более жёстким получилось расставание с Анастасией Таракановой – тренер заявил, что фигуристка истерила и плакала на тренировках. «Он пожелал удачи. И тут этот обидный пост. Я даже заплакала в тот день, не буду скрывать», – вспоминала Настя.