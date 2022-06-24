Алёна Косторная

К 18 годам у Алёны появилось уже несколько тату: надписи «Lovely» на ключице и «Sequitur cor tuum» («Следуй за своим сердцем») на руке, а также лиса за ухом. «Один раз попробуешь — и не остановишься», – шутила Алёна.