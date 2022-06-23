Вспоминаем всех героинь и супергероинь, которых катала Саша, и, конечно же, злой рок.
Вторую победу на юниорском ЧМ Александра одержала с короткой программой в образе главной героини фильма «Убить Билла».
В произвольной первого взрослого сезона Саша катала Бурерождённую и Неопалимую Матерь драконов из «Игры престолов». Дейнерис пыталась вернуть Семь королевств, а Саша – покорить пять квадов.
В показательных сезона-2019/2020 Саша выбрала образ девочки из клипов певицы Sia, а в качестве песни выбрала ту, в которой поётся «Меня не остановить, я как «Порше» без тормозов, я непобедима».
У Евгения Плющенко Саша взяла музыку из «Ромео и Джульетты», но катать юную влюблённую категорически отказывалась. «Я не Джульетта, а злой рок, злая судьба любви», – объясняла Саша.
Мексиканская художница Фрида Кало с тяжёлой судьбой – очень сильный образ, но именно его Этери Тутберидзе доверила Саше на олимпийский сезон.
Тему к олимпийской произвольной Трусова предлагала сама: она выбрала Круэллу де Виль, эксцентричную диснеевскую злодейку.
На гала-шоу Саша превратилась в «Чудо-женщину» – супергероиню, которой она и является для мира фигурного катания.
В новой показательной программе Саша, по сути, катает саму себя – сильную девушку, которая продолжает гнуть свою линию и добиваться поставленных целей, несмотря на трудности.