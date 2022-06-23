Александра Трусова и её сильные женские персонажи на льду

Вспоминаем всех героинь и супергероинь, которых катала Саша, и, конечно же, злой рок.

«Убить Билла»

Вторую победу на юниорском ЧМ Александра одержала с короткой программой в образе главной героини фильма «Убить Билла».

Дейнерис Таргариен

В произвольной первого взрослого сезона Саша катала Бурерождённую и Неопалимую Матерь драконов из «Игры престолов». Дейнерис пыталась вернуть Семь королевств, а Саша – покорить пять квадов.

Unstoppable

В показательных сезона-2019/2020 Саша выбрала образ девочки из клипов певицы Sia, а в качестве песни выбрала ту, в которой поётся «Меня не остановить, я как «Порше» без тормозов, я непобедима».

Злой рок «Ромео и Джульетты»

У Евгения Плющенко Саша взяла музыку из «Ромео и Джульетты», но катать юную влюблённую категорически отказывалась. «Я не Джульетта, а злой рок, злая судьба любви», – объясняла Саша.

Фрида Кало

Мексиканская художница Фрида Кало с тяжёлой судьбой – очень сильный образ, но именно его Этери Тутберидзе доверила Саше на олимпийский сезон.

Круэлла де Виль

Тему к олимпийской произвольной Трусова предлагала сама: она выбрала Круэллу де Виль, эксцентричную диснеевскую злодейку.

Чудо-женщина

На гала-шоу Саша превратилась в «Чудо-женщину» – супергероиню, которой она и является для мира фигурного катания.

«Не брошу на полпути»

В новой показательной программе Саша, по сути, катает саму себя – сильную девушку, которая продолжает гнуть свою линию и добиваться поставленных целей, несмотря на трудности.