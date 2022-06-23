Среди спортсменов сборной России есть и стобалльники.
Чемпионка Европы в парном катании сдавала ЕГЭ в 2020 году. За экзамен по русскому языку Александра получила 89 баллов, за экзамен по обществознанию – 87 баллов.
98 баллов по русскому языку, 97 – по химии, 74 – по профильной математике и 73 – по биологии: шикарные результаты ЕГЭ пришли Петру Гуменнику. В этом году фигурист решил поступать в ИТМО: для этого нужна ещё и информатика.
В прошлом году Софье Тютюниной, выступающей в танцах на льду, удалось сдать ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.
На днях свои баллы узнала олимпийская чемпионка Пекина: экзамен по русскому языку Щербакова сдала на 91 балл, за базовую математику получила «пятёрку».
Два года назад в вуз поступала Алина Загитова: 51 балл она получила за экзамен по русскому языку, 44 балла – за экзамен по обществознанию.
В 2021 году Шевченко поступила на балетмейстерский факультет в ГИТИС. Литературу и русский язык спортсменка сдала на высокие 90 и 94 балла.
Фигуристка освободила олимпийский сезон и сдала ЕГЭ досрочно, окончив школу экстерном. «Правда, не так хорошо, как мне хотелось.
Но этого хватит, чтобы поступить в РГУФК, куда я собираюсь подать документы», – говорила Саша в интервью.
Свои баллы Женя не разглашала, однако была очень ими довольна. «Результаты меня безумно порадовали! Я не ожидала таких высоких баллов!» – сказала Медведева в интервью «Советскому спорту».