А ведь ещё полгода назад Этери Георгиевна резко отмечала, что у её дочери нет отца.
Этери Георгиевна всегда обходила стороной тему личной жизни: известно, что она была замужем за американцем по фамилии Дэвис и родила Диану в США в 2003 году.
В официальных документах ФФККР у Дианы есть отчество – Сергеевна, хотя фигуристка родилась в Америке. Это породило множество слухов и домыслов, которые семья Тутберидзе никак не комментировала.
«Нет папы у нас. Так бывает. Мне кажется, женщина рожает ребёнка для себя. Если мужчина по какой-то причине отказывается от истории этой… Поэтому я и говорю всё время, что у Дианы есть я, а у меня есть Диана», — сказала тренер в интервью Первому каналу.
Ранее в соцсетях Диана отвечала на вопросы подписчиков о папе, говорила, что они ездят вместе на отдых и отец продолжает участвовать в её жизни.
Третье воскресенье июня в США – это день отца, именно в этот день Диана в своих соцсетях опубликовала фото с папой. Совместное фото было сделано не так давно.
Сейчас Диана на постоянной основе живёт и тренируется в США, поэтому у неё стало гораздо больше возможностей видеться с папой.