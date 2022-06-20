Полгода назад Тутбердзе заявила, что у её дочери нет отца

«Нет папы у нас. Так бывает. Мне кажется, женщина рожает ребёнка для себя. Если мужчина по какой-то причине отказывается от истории этой… Поэтому я и говорю всё время, что у Дианы есть я, а у меня есть Диана», — сказала тренер в интервью Первому каналу.