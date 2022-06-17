Собрали самые обжигающие фото с Мальдив, ОАЭ, Таиланда, Турции и даже Сочи.
Для весеннего отпуска олимпийская чемпионка — 2018 сначала предпочла Мальдивы, а затем Дубай.
Жаркими фото Елизавета делилась из турецкого Белека.
Парница Саша Бойкова отправилась отдыхать на Мальдивы, где делала снимки в необычных образах.
В Таиланд после тяжёлого олимпийского сезона отправилась Александра Степанова.
На Мальдивы уже в который раз съездила Елазавета Туктамышева. Фото в купальнике – маст-хэв.
И снова Мальдивы – там же отдыхала Виктория Синицина.
В Сочи Стася отправилась в первую очередь на сборы, но время для пляжа тоже нашлось.
После тяжёлого и неоднозначного сезона Лиза отправилась в Дубай, откуда регулярно выкладывала впечатляющие снимки.
«Ну что такое лето? Когда ты красиво раздета», – подпись к фото Насти Гуляковой говорит сама за себя.
Ещё в апреле Соня отправилась на отдых в Дубай, после чего активно погрузилась в тренерскую работу.