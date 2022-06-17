Как отдохнули наши фигуристки после олимпийского сезона?

Собрали самые обжигающие фото с Мальдив, ОАЭ, Таиланда, Турции и даже Сочи.

Алина Загитова

Для весеннего отпуска олимпийская чемпионка — 2018 сначала предпочла Мальдивы, а затем Дубай.

Елизавета Худайбердиева

Жаркими фото Елизавета делилась из турецкого Белека.

Александра Бойкова

Парница Саша Бойкова отправилась отдыхать на Мальдивы, где делала снимки в необычных образах.

Александра Степанова

В Таиланд после тяжёлого олимпийского сезона отправилась Александра Степанова.

Елизавета Туктамышева

На Мальдивы уже в который раз съездила Елазавета Туктамышева. Фото в купальнике – маст-хэв.

Виктория Синицина

И снова Мальдивы – там же отдыхала Виктория Синицина.

Станислава Константинова

В Сочи Стася отправилась в первую очередь на сборы, но время для пляжа тоже нашлось.

Елизавета Нугуманова

После тяжёлого и неоднозначного сезона Лиза отправилась в Дубай, откуда регулярно выкладывала впечатляющие снимки.

Анастасия Гулякова

«Ну что такое лето? Когда ты красиво раздета», – подпись к фото Насти Гуляковой говорит сама за себя.

Софья Самодурова

Ещё в апреле Соня отправилась на отдых в Дубай, после чего активно погрузилась в тренерскую работу.