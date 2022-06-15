Почему в основе Самарин, а не Игнатов?

Здесь сыграло роль место на ЧР: Макар стал лишь 10-м, а Александр – 6-м. Хотя на этапах Гран-при у Игнатова результаты лучше, а также есть победа в финале Кубка России. Также в основе Кондратюк, Коляда, Гуменник, Мозалёв и Семененко.