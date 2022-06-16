Первый четверной флип среди женщин – Александра Трусова

На финале Гран-при 2019 года Трусова установила ещё один рекорд: ей покорился четверной флип. Любопытно, что этот рекорд мог принадлежать Анне Щербаковой: в её программе тоже был заявлен флип, но она выступала позже.