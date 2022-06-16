Достижения Камилы Валиевой теоретически можно превзойти, а вот рекорды Александры Трусовой – не побить.
Три победы на Олимпиаде: в парном катании такого не добивался никто, кроме Ирины Родниной. Сначала в паре Алексеем Улановым, затем — с Александром Зайцевым.
Рекорд принадлежит Родниной и на чемпионатах мира: фигуристка выиграла десять турниров подряд: с сезона-1968/1969 по сезон-1977/1978.
На юниорском чемпионате мира в 2018 году в Болгарии Трусова начала прыжковую революцию: исполнила четверной тулуп. Тогда же она первой из женщин приземлила два четверных в одной программе.
Спустя полгода, в октябре 2018-го, Трусова ещё раз вписала себя в историю спорта, впервые чисто исполнив четверной лутц.
На финале Гран-при 2019 года Трусова установила ещё один рекорд: ей покорился четверной флип. Любопытно, что этот рекорд мог принадлежать Анне Щербаковой: в её программе тоже был заявлен флип, но она выступала позже.
90,45 балла: ровно столько Камила получила за короткую программу на чемпионате Европы в Таллине. До Валиевой рекорд принадлежал Алёне Косторной: 85,45 балла она набрала в финале Гран-при 2019 года.
Практически безупречный прокат произвольной на этапе Гран-при в Сочи позволил Валиевой установить текущий мировой рекорд: 185,29 балла. До сезона-2021/2022 рекорд по баллам за произвольную принадлежал Александре Трусовой.
По сумме баллов Валиева также установила рекорд именно в Сочи: 272,71 балла.