Наших звёзд хотели и всё еще хотят видеть в других сборных.
Проект The Skating Lesson за авторством Дэйва Лиса заявлял, что российская фигуристка может перейти под французский флаг. Мама Аннабель – француженка, а родилась фигуристка в США.
Предложение последовало от Филиппа Херша: «Глядя на ужасающий уровень женского катания на чемпионате Канады, многим россиянкам следуют начать изучать семейную историю, чтобы узнать, есть ли у них канадские предки. Лизетт Туктамышевуа? А?»
После перехода от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру пошли слухи, что спортсменка может сменить и сборную. Однако Евгения просто тренировалась в Торонто, а все домыслы о смене паспорта отвергала.
В то же время пошли слухи о том, что Медведевой предлагали кататься за Армению: вероятно, дело в корнях фигуристки. Но глава Федерации фигурного катания Армении эти сообщения опровергла.
Последний громкий слух: вероятный переход Дианы Дэвис с партнером Глебом Смолкиным в сборную США. Информацией поделился Дэйв Лис, но никакого подтверждения она не получила.