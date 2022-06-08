Артур Дмитриев-младший с четверным акселем – далеко не единственный пример.
Основных успехов в карьере Чернышёв добился уже после переезда в США. В паре с Наоми Ланг он пять раз выигрывал национальный чемпионат и дважды – чемпионат четырех континентов.
В 2021 году Дмитриев-младший возобновил спортивную карьеру и удивил всех решением выступать за США. В России Артур выигрывал первенство среди юниоров и финал Кубка.
В Петербурге Алексей тренировался в группе Мишиных, но в 2014 году фигурист решил переехать в Даллас и представлять США. Основные успехи случились на юниорском уровне – четыре победы на этапах Гран-при.
В России Григорий Смирнов выступал в паре с Анастасией Шпилевой, но из-за ковида дуэт распался. Спустя некоторое время Смирнов появился в США: теперь он выступает в паре с Эйвонли Нгуен.
До 2016 года Власенко катался за Россию с Бетиной Поповой. Ещё сезон фигурист покатался в России, а на следующий год встал в пару с Лидией Эрдман и занял 8 место на чемпионате США.
До 2015 года Курдюков представлял Россию и катался в паре с Екатериной Петайкиной, а затем с Кристиной Астаховой. После переезда в США фигурист встал в пару с Брианной де ла Мора, откатал один сезон и закончил.