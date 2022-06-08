Максим Курдюков (парное катание)

До 2015 года Курдюков представлял Россию и катался в паре с Екатериной Петайкиной, а затем с Кристиной Астаховой. После переезда в США фигурист встал в пару с Брианной де ла Мора, откатал один сезон и закончил.