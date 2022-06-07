Самый громкий инсайд Лиса

Именно Лис в своём проекте опубликовал информацию о том, что Тутберидзе якобы хочет тренировать в США, но не может перевезти всех учеников, а её дочь скоро начнёт выступать под флагом этой страны. Данные очень скоро опровергли.