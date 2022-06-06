От невероятных историй с Бали и Мальдив до простого и трогательного «Давай поженимся» в домашней обстановке.
Мальдивы, берег океана – идеальное место для того, чтобы сделать предложение любимой девушке. Так решил и Никита Кацалапов, подобрав подходящий момент во время отпуска.
Со стороны может показаться, что Полунин сделал Ильиных предложение в соцсетях. Артист выложил пост с вопросом: «Выйдешь ли ты за меня?», на что фигуристка ответила постом со словом «Да!».
В этой паре сделала предложение именно Наталья. «Однажды я ему сказала: «Слушай, а давай поженимся?». И он мне в ответ: «Давай!», – рассказывала Бестемьянова.
Как такового предложения в этой паре не было, но однажды Сергей произнёс фразу: «Я хотел бы, чтобы ты жила здесь, со мной», а затем подарил кольцо.
Плющенко сделал предложение своей возлюбленной после Евровидения-2008: тогда подопечный Рудковской Дима Билан одержал победу, а фигурист участвовал в номере, рассекая по пластиковому льду.
На Новый год Татьяна и Максим отправились отдыхать на Бали в компании друзей. После боя курантов они прыгнули в бассейн прямо в одежде, далее последовала трогательная речь прямо в воде, и на безымянном пальце Татьяны оказалось кольцо.
Романтичное предложение руки и сердца сделал Андрей Депутат Екатерине Бобровой: это случилось в Парке Горького, где было их первое свидание.
Пара изначально подала заявление в ЗАГС, а уже потом случилось предложение руки и сердца. «Приехал просто принц на белом BMW: машина блестит, розы шикарные, одет с иголочки и странно молчалив», – рассказывала Алеся.
Серебряный призёр Олимпиады-2006 сделал предложение своей партнёрше прямо на льду: после того как они закончили катать номер на шоу в Шанхае, фигурист встал на одно колено и достал коробку с кольцом.